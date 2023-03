Entra in ospedale per intervento di routine e muore a 51 anni: Iolanda Gentile lascia 4 figli. La famiglia ha sporto denuncia (Di sabato 25 marzo 2023) Non era preoccupata la professoressa Iolanda Gentile, 51 anni, di Trecase. Le avevano spiegato che l'intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi, un'isterectomia, era... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 marzo 2023) Non era preoccupata la professoressa, 51, di Trecase. Le avevano spiegato che l'chirurgico al quale doveva sottoporsi, un'isterectomia, era...

