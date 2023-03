Enea Bastianini si è infortunato a Portimao: i tempi di recupero (Di sabato 25 marzo 2023) È un sabato fortunato per Ducati. Anzi no. O meglio: lo sarebbe stato senza la caduta di Enea Bastianini durante la Sprint Race andata in scena a Portimao. La Nuvola Rossa ha scoperto in questo pomeriggio due facce della stessa medaglia: la prima è scintillante e positiva con Francesco Bagnaia che ha vinto il primo appuntamento della storia superando Jorge Martin nella mini gara della MotoGP, mentre il volto negativo è incarnato certamente dall’infortunio della Bestia che è caduto dopo essere stato tranciato dalla moto di Luca Marini che ha coinvolto, scivolando sull’asfalto, il numero ventitré di Borgo Panigale. Il ragazzo è uscito dolorante dalla pista e, una volta portato dai medici, la situazione non è migliorata: Bastianini ha riportato ufficialmente la frattura della scapola destra. Le parole di Tardozzi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) È un sabato fortunato per Ducati. Anzi no. O meglio: lo sarebbe stato senza la caduta didurante la Sprint Race andata in scena a. La Nuvola Rossa ha scoperto in questo pomeriggio due facce della stessa medaglia: la prima è scintillante e positiva con Francesco Bagnaia che ha vinto il primo appuntamento della storia superando Jorge Martin nella mini gara della MotoGP, mentre il volto negativo è incarnato certamente dall’infortunio della Bestia che è caduto dopo essere stato tranciato dalla moto di Luca Marini che ha coinvolto, scivolando sull’asfalto, il numero ventitré di Borgo Panigale. Il ragazzo è uscito dolorante dalla pista e, una volta portato dai medici, la situazione non è migliorata:ha riportato ufficialmente la frattura della scapola destra. Le parole di Tardozzi ...

