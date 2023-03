Emissioni dai veicoli, facciamo chiarezza. L’analisi di Chiaramonti (PoliTo) (Di sabato 25 marzo 2023) La Commissione europea è al lavoro per rivedere la “CO2 regulation”. Quella, per intenderci, che blocca la produzione di veicoli con motore termico dal 2035. Tuttavia sarebbe auspicabile la Commissione procedesse utilizzando metodologie in grado di assicurare il principio di neutralità tecnologica. Secondo quanto si apprende, la proposta avanzata dalla Commissione ammetterebbe solo gli “eEfuels” (carburanti rinnovabili di origine non biologica), mentre per i biocarburanti sembra permanere lo stop, a prescindere dalle caratteristiche di sostenibilità del biofuel in questione. Nei giorni scorsi i ministri Pichetto Fratin, Urso e Salvini hanno inviato una lettera congiunta al vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, lamentando una mancanza di neutralità tecnologica nelle scelte della Commissione. Eppure proprio Timmermans, in una recente visita in ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023) La Commissione europea è al lavoro per rivedere la “CO2 regulation”. Quella, per intenderci, che blocca la produzione dicon motore termico dal 2035. Tuttavia sarebbe auspicabile la Commissione procedesse utilizzando metodologie in grado di assicurare il principio di neutralità tecnologica. Secondo quanto si apprende, la proposta avanzata dalla Commissione ammetterebbe solo gli “eEfuels” (carburanti rinnovabili di origine non biologica), mentre per i biocarburanti sembra permanere lo stop, a prescindere dalle caratteristiche di sostenibilità del biofuel in questione. Nei giorni scorsi i ministri Pichetto Fratin, Urso e Salvini hanno inviato una lettera congiunta al vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, lamentando una mancanza di neutralità tecnologica nelle scelte della Commissione. Eppure proprio Timmermans, in una recente visita in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexpres84 : @NukeSavesLives @gonufrio Come vedi sopra dai video uni Lund, occorre meno di un kWh di elettricità per ottenere 1… - marco_borrano : @mp4e81 Anche se ci fosse la correlazione (che non c'è: la tesi di IPCC è molto tirata e faticosa) non potremmo far… - mp4e81 : @marco_borrano Sbagli Marco, invece dai dati è palese che nostre emissioni sono quelle che hanno portato al questa… - EugenioZedda : Emissioni: gli allevatori contro la propaganda ambientalista, dai Paesi Bassi agli Usa - marco_borrano : @mp4e81 C'è poco da riflettere: ormai è palese che non c'è correlazione tra CO2 e aumento di temperatura. Quindi st… -