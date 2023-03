Emiliano, la vista ritrovata dopo sei anni di buio: "È come nascere di nuovo" (Di sabato 25 marzo 2023) "Leggo l'ora sul telefono, vedo i contorni degli oggetti, i colori delle macchine che ci passano accanto". Emiliano Bosca, 83 anni di scoppiettante voglia di vivere, è in auto con la figlia Gabriella. ... Leggi su torino.repubblica (Di sabato 25 marzo 2023) "Leggo l'ora sul telefono, vedo i contorni degli oggetti, i colori delle macchine che ci passano accanto".Bosca, 83di scoppiettante voglia di vivere, è in auto con la figlia Gabriella. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Emiliano, la vista ritrovata dopo sei anni di buio: “È come nascere di nuovo” [di Sara Strippoli] - LaVeritaWeb : Emendamento di Fdi al dl sul Pnrr in esame al Senato: troppe le lacune in vista del 2026. @ardigiorgio - edgardogulotta : Si chiama Emiliano, ha 83 anni, è piemontese e da qualche giorno è tornato parzialmente a vedere da un occhio. Una… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Emiliano, la vista ritrovata dopo sei anni di buio: “È come nascere di nuovo” [di Sara Strippoli] - Devabole : RT @repubblica: Emiliano, la vista ritrovata dopo sei anni di buio: “È come nascere di nuovo” [di Sara Strippoli] -