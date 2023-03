Emergenza acqua: arriva il razionamento e lo stop ad alcune attività (Di sabato 25 marzo 2023) Tra l’aumento delle temperature e la carenza di precipitazioni, cresce l’allarme siccità per i prossimi mesi: risparmiare acqua è la parola d’ordine. A mali estremi estremi rimedi. È la ratio sottesa ai nuovi provvedimenti messi in campo per contrastare l’Emergenza siccità. Dopo un’estate 2022 da scenario apocalittico per via della carenza d’acqua, i mesi caldi del 2023 minacciano di riservarci sorprese ancora peggiori. A meno che di qui alla stagione estiva il meteo e i livelli di precipitazioni non mutino drasticamente (e tutti gli esperti in materia lo escludono). Il cambiamento climatico ci costringe a cambiare abitudini e stili di vita (Ilovetrading.it)Così, in attesa dell’arrivo del commissario del governo per l’Emergenza siccità, diverse regioni e province si stanno muovendo in ordine sparso per razionalizzare ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 marzo 2023) Tra l’aumento delle temperature e la carenza di precipitazioni, cresce l’allarme siccità per i prossimi mesi: risparmiareè la parola d’ordine. A mali estremi estremi rimedi. È la ratio sottesa ai nuovi provvedimenti messi in campo per contrastare l’siccità. Dopo un’estate 2022 da scenario apocalittico per via della carenza d’, i mesi caldi del 2023 minacciano di riservarci sorprese ancora peggiori. A meno che di qui alla stagione estiva il meteo e i livelli di precipitazioni non mutino drasticamente (e tutti gli esperti in materia lo escludono). Il cambiamento climatico ci costringe a cambiare abitudini e stili di vita (Ilovetrading.it)Così, in attesa dell’arrivo del commissario del governo per l’siccità, diverse regioni e province si stanno muovendo in ordine sparso per razionalizzare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 245 litri d’acqua al giorno, 30 solo per lavarsi i denti o 50 per farsi una doccia: ecco quanta acqua spreca ogni i… - pfmajorino : L’emergenza #siccità è grave: in #Lombardia abbiamo il 60% in meno di acqua rispetto alla media e l'assessore leghi… - Avvenire_Nei : Emergenza idrica. Troppi consumi, pochi risparmi: in Italia l'acqua è un paradosso - Agipress : #Acqua: emergenza planetaria, nostre responsabilità #siccità @GPichetto | AGIPRESS Agenzia di stampa - agenzia_nova : Emergenza siccità: manca il 30 per cento di acqua, l’impatto sulle semine primaverili -