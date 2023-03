Elezioni a Fiumicino | c’è un quarto candidato | è Walter Costanza per il M5S

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 marzo 2023)– “, attuale consigliere comunale del M5S, è stato scelto comesindaco per rappresentare il Movimento 5 Stelle alle prossimecomunali, che si terranno il 14 e 15 maggio. La sua candidatura rappresenta la continuazione dell’impegno del Movimento 5 Stelle per la promozione di una gestione pubblica trasparente, partecipativa e sostenibile a livello comunale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal M5S di. “La sua esperienza e la sua passione per la promozione della trasparenza, della partecipazione e della sostenibilità saranno un valore aggiunto per il nostro programma elettorale. La candidatura di– si legge ancora – come sindaco per il MoVimento 5 Stelle alle prossime ...