Eleonora Abbagnato: «Ho ballato anche per Vasco e lui era quasi intimidito. Il mio rito segreto? I pisolini» (Di sabato 25 marzo 2023) L’étoile: «A 14 anni ero già a Parigi, Carla Fracci mi incoraggiò». Dal 2015 è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma: «Per gli allievi deve essere anche psicologa. Ho ricevuto lettere anonime» Leggi su corriere (Di sabato 25 marzo 2023) L’étoile: «A 14 anni ero già a Parigi, Carla Fracci mi incoraggiò». Dal 2015 è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma: «Per gli allievi deve esserepsicologa. Ho ricevuto lettere anonime»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jmarzola1 : RT @Corriere: Eleonora Abbagnato: «Ho ballato anche per Vasco, era intimidito. Il mio rito segreto? I pisolini» - Corriere : Eleonora Abbagnato: «Ho ballato anche per Vasco, era intimidito. Il mio rito segreto? I pisolini» - Italia_Notizie : Eleonora Abbagnato: «Ho ballato anche per Vasco e lui era quasi intimidito. Il mio rito segreto? I pisolini» - Luxgraph : Eleonora Abbagnato: «Ho ballato anche per Vasco e lui era quasi intimidito. Il mio rito segreto? I pisolini»… - bryanramirez_of : Eleonora Abbagnato racconta 'Giulietta' ?? -