"Ecco perché piangeva": una valanga di insulti-Juve su Dybala (Di sabato 25 marzo 2023) Tutti contro Paulo Dybala. Accade dopo la notizia di una richiesta di risarcimento alla Juventus. Notizia che ha scatenato la reazione social. "Dybala che vuole essere risarcito dalla Juventus per i soldi in meno incassati senza il rinnovo, è l'ultima di oggi, ma non sarà l'ultima. Giusto rispetto per il giocatore, giusto disprezzo per l'uomo ed il suo procuratore", si legge. E ancora: "Come al solito riesce a fare la vittima anche quando chiede risarcimenti. 'Non sono io, è il mio entourage' cit.". E poi: "Dybala un grande quaquaraquà…! Ha avuto 2 anni per parlare con la Società Juventus per i soldi che avanzava…! Invece lo fa proprio adesso rendendolo pubblico con il suo avvocato..!! Quando la Juve lascia andare un giocatore… non è mai un caso..!!". Ma c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Tutti contro Paulo. Accade dopo la notizia di una richiesta di risarcimento allantus. Notizia che ha scatenato la reazione social. "che vuole essere risarcito dallantus per i soldi in meno incassati senza il rinnovo, è l'ultima di oggi, ma non sarà l'ultima. Giusto rispetto per il giocatore, giusto disprezzo per l'uomo ed il suo procuratore", si legge. E ancora: "Come al solito riesce a fare la vittima anche quando chiede risarcimenti. 'Non sono io, è il mio entourage' cit.". E poi: "un grande quaquaraquà…! Ha avuto 2 anni per parlare con la Societàntus per i soldi che avanzava…! Invece lo fa proprio adesso rendendolo pubblico con il suo avvocato..!! Quando lalascia andare un giocatore… non è mai un caso..!!". Ma c'è ...

