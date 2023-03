Ecco chi si nasconde sotto il ‘Mascherato per una Notte’ della seconda puntata (Di sabato 25 marzo 2023) Il Cantante Mascherato 2023 Tra le novità della quarta edizione de Il Cantante Mascherato c’è il “mascherato per una notte“, ovvero un ospite diverso in ogni puntata (come accade con il “ballerino per una notte” a Ballando con le Stelle), nascosto sotto la maschera del Cuore. Siete pronti a scoprire chi ci sarà alla seconda puntata? DavideMaggio.it ve lo rivela in anteprima. La padrona di casa dello show, Milly Carlucci, aveva stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando una rosa di cinque coppie: Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio Yari Carrisi oppure Stefania Sandrelli con la figlia Amanda Sandrelli (“mascherate per una notte” alla prima puntata). In due, dunque, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 marzo 2023) Il Cantante Mascherato 2023 Tra le novitàquarta edizione de Il Cantante Mascherato c’è il “mascherato per una notte“, ovvero un ospite diverso in ogni(come accade con il “ballerino per una notte” a Ballando con le Stelle), nascostola maschera del Cuore. Siete pronti a scoprire chi ci sarà alla? DavideMaggio.it ve lo rivela in anteprima. La padrona di casa dello show, Milly Carlucci, aveva stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando una rosa di cinque coppie: Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio Yari Carrisi oppure Stefania Sandrelli con la figlia Amanda Sandrelli (“mascherate per una notte” alla prima). In due, dunque, ...

