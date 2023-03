Earth hour | l’evento globale del WWF per salvare il pianeta

(Di sabato 25 marzo 2023) Dalle ore 20:30 di oggi, sabato 25 marzo si ripeterà l’, conosciuta anche come l’Ora della Terra,organizzato dal WWF sin dal 2007. L’invito rivolto a tutti gli abitanti delè quello di spegnere le luci per un’ora, dimostrando così l’impatto positivo e simbolico di questo gesto nel salvaguardare l’ambiente. Un evento per ridurre le emissioninon è solo un evento internazionale, ma anche una richiesta di collaborazione per creare azioni condivise finalizzate a ridurre le emissioni di CO2 e a promuovere la natura nella nostra vita quotidiana. Il WWF sostiene che la formula per un futuro sostenibile sia “-CO2 +Natura = Futuro“. Con questo messaggio, l’organizzazione invita cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci ...

Earth Hour, 1 ora di buio per accendere i riflettori sulla salute del Pianeta RaiNews

