Earth Hour, alle 20.30 luci spente al Colosseo: il monumento starà al buio per un'ora (Di sabato 25 marzo 2023) . Iniziativa ambientalista del WWF, che spegnerà in giro per il mondo la luce ai monumenti per "L'ora della Terra". Si comincerà da Roma, dove tra le 20.30 e le 21.30 si lascerà al buio l'immenso monumento del Colosseo. Un'iniziativa per sensibilizzare le persone al risparmio energetico, la sostenibilità la richiesta di un futuro più sicuro per tutte le specie viventi. Colosseo al buio per "L'ora della Terra" Sono tante le realtà ambientaliste che chiedono, ai governi e le federazioni di tutto il mondo, un cambiamento sull'agenda ambientale. Da una parte, la necessità di cambiare rotta sulla crisi climatica, che sta portando irreversibili danni al nostro ambiente e soprattutto all'estinzione di numerose specie animali, oltre al surriscaldamento globale. Dall'altra, la concezione di ambire a un futuro ...

