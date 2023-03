E’ Sava la prima città smart in blu della provincia di Taranto (Di sabato 25 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sava verrà sottoscritto il protocollo d’intesa per l’avvio del Progetto “CITTA’ smart IN BLU” tra il Comune di Sava, la Confcommercio di Taranto e l’Associazione “Il Bene che ti Voglio”di Brindisi.Diversi sono gli ambiti individuati come destinatari del progetto: saranno infatti organizzati corsi di formazione e informazione per gli insegnati, per medici, infermieri del pronto soccorso, ma anche per commercianti o allenatori che, durante le attività sportive, sapranno come gestire al meglio particolari situazioni. L’obiettivo che si vuol raggiungere è quello di spiegare come ci si deve approcciare ad una persona autistica nelle diverse situazioni della vita quotidiana e rendere più fruibile i servizi a loro e alle loro famiglie. ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 25 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune diverrà sottoscritto il protocollo d’intesa per l’avvio del Progetto “CITTA’IN BLU” tra il Comune di, la Confcommercio die l’Associazione “Il Bene che ti Voglio”di Brindisi.Diversi sono gli ambiti individuati come destinatari del progetto: saranno infatti organizzati corsi di formazione e informazione per gli insegnati, per medici, infermieri del pronto soccorso, ma anche per commercianti o allenatori che, durante le attività sportive, sapranno come gestire al meglio particolari situazioni. L’obiettivo che si vuol raggiungere è quello di spiegare come ci si deve approcciare ad una persona autistica nelle diverse situazionivita quotidiana e rendere più fruibile i servizi a loro e alle loro famiglie. ...

