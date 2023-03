E qualche pezzo di m***a Retegui? La bomba sull' Italia di Mancini

(Di sabato 25 marzo 2023) Molti hanno storto il naso di fronte a Mateo. Il 23enne bomber argentino del Tigre è stato convocato a sorpresa con l'dal ct, riproponendo la polemica sugli "oriundi" che snaturerebbero il senso stesso della Nazionale. Una volta in campo, l'attaccante scuola Boca Juniors non ha convinto granché dal punto di vista tecnico e tattico nella partita persa dagli azzurri contro l'Inghilterra a Napoli, ma ha pur sempre segnato un gol al debutto nell'unica vera occasione capitatagli sui piedi, firmando l'unica retena nella sconfitta per 1-2 al debutto (amarissimo) delle qualificazioni a Euro 2024. Il suo, insomma, il giocatore che aricorda addirittura il primo Batistuta, l'avrebbe pure fatto. Ma tanti tifosi stanno continuando a criticarlo. E Antonio Cassano, per questo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LukeSelvans : @merynga1981 Se ti piace il sound dei Depeche, prova anche qualche pezzo dei Torul. :) - GranataGennaro2 : @lubian67 @fanpage Ci sta pure qualche pezzo di merda che lo difende pure a quel bastardo ?????? - MasterHeep : @emaparr Non li stimo particolarmente, anche se qualche pezzo è carino - statussquatter : Sì, è proprio vero che la vista del pene di marmo del David potrebbe turbare l'animo di qualche pudibondo. Ma mi ch… - etatdjvresse : letto il pezzo del 25 agosto di cam sinceramente vorrei piangere soltanto per qualche giorno -

Quando sorge il sole, poi, torniamo a quello con cui avevamo aperto il. Fast and Furious è un ...Rodriguez) sembra essere l'unica persona in grado di tenerlo a bada e di avere un...... se si eccettuano un paio di contributi (apprezzabili) forniti da Gahan, daanno inseritosi ... 'My Favourite Stranger' è lo stargate piazzato per ricordare la storia dei Depeche Mode, un......nell'ascoltare gli oltre 3mila provini di autori che riceve ogni anno per trovare ilgiusto ... senza perdere l'occasione di collaborare con artisti più giovani per togliersisfizio, come ...

Retegui, "qualche pezzo di m***a": la bomba sull'Italia di Mancini Liberoquotidiano.it

Ma le adozioni in Italia non sono tutte uguali. Vediamo perché. L’adozione in Italia è regolata dalla legge 184, che da quando è stata approvata nel 1983 ha subito qualche piccola modifica ma nessuna ...Presto, tuttavia, qualche fortunato avrà la possibilità di camminarvi sopra, un’emozionante “passeggiata” su un pezzo di storia. Il “Cosmati Pavement”, un’opera incredibile Per capire di che cosa si ...