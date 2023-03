(Di sabato 25 marzo 2023) Unafondamentale per l'evoluzione dell'informatica, a cui diede un grande contributo anche come co-fondatore di Intel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Addio a Gordon Moore, cofondatore della Intel, guru della Silicon Valley, elaborò la legge sullo sviluppo dei micro… - manuelavisco : RT @ilpost: È morto Gordon Moore, che elaborò la “legge di Moore” - ilpost : È morto Gordon Moore, che elaborò la “legge di Moore” - gplfde : Microprocessore l’inizio di questo mondo, Moore il padre del microprocessore - ItaliaStartUp_ : Morto Gordon Moore, co-fondatore Intel e 'guru' Silicon Valley - Agenzia ANSA -

Moore, co - fondatore di Intel . Chi eraMoore . Moore e Intel, una storia di successo . Il cordoglio per la morte di Moore .Moore, co - fondatore di Intel. Moore, ......Moore, ideatore della teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer, èall'età di 94 anni. Ne ha dato notizia il colosso dei semiconduttori. Chi eraMoore ...L'imprenditore e informatico statunitenseMoore, co - fondatore della multinazionale Intel, èall'età di 94 anni. Moore ha fondato Intel con il defunto Robert Noyce nel 1968, dopodiché ha ricoperto diverse posizioni nell'azienda, ...

È morto Gordon Moore, fondatore di Intel e creatore della legge di Moore Multiplayer.it

La sua morte rappresenta una grande perdita per la comunità tecnologica, ma il suo impatto duraturo sull’industria informatica continuerà a essere sentito per molti anni a venire. La “Legge di Moore” ...L'imprenditore e informatico statunitense Gordon Moore, co-fondatore della multinazionale Intel, è morto all’età di 94 anni. (La Stampa) Intel e la Betty Moor Foundation hanno annunciato che Gordon ...