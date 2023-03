' E' De Laurentiis?' | a Napoli spunta il sosia per il tour dello scudetto

(Di sabato 25 marzo 2023) L'ariasi sente da tempo a, e ora con l'avvicinarsi della prima data possibile per festeggiarlo non fa che aumentare. Dalle sagome dei giocatori nei Quartieri Spagnoli alle torte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - sportface2016 : #Napoli, striscioni ultras contro De Laurentiis: “Smetti con la droga” - StileJuve2006 : RT @unfair_play: De Laurentiis: 'Avremmo vinto lo Scudetto anche in altre occasioni se le regole del calcio fossero diverse'. Tipo se lo as… - muntzer_thomas : RT @CalcioFinanza: Aurelio De Laurentiis al veleno: «Scudetto a #Napoli? Sarebbe arrivato anche prima se le cose fossero più lecite» https:… - AlbertoGusmini : RT @unfair_play: De Laurentiis: 'Avremmo vinto lo Scudetto anche in altre occasioni se le regole del calcio fossero diverse'. Tipo se lo as… -

Dalle sagome dei giocatori nei Quartieri Spagnoli alle torte Osimhen: ora "Choose Naples" ha deciso di iniziare un tour guidato tra i vicoli della festa scudetto del...Una mattina mi chiama il mio agente e mi dice 'Guarda, hanno chiesto di te a De, ti vuole il Real Madrid'. Ami trovavo benissimo così gli risposi 'Non è il caso, restiamo qua' e si ...Annuncio a sorpresa durante la consegna del premio Bearzot al tecnico toscano "Decido io chi va via". Al Maschio Angioino la cerimonia per la consegna del premio Bearzot Sopra il numero uno del Coni ...

Ne ha parlato anche Marcello Chirico su ilbianconero.com: "Quattro volte. Quelle in cui Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri si sarebbero visti a Napoli, nella sede della FilmAuro, nel 2021.Napoli si appresta a festeggiare il terzo scudetto della sua storia. Un risultato storico, mai come quest’anno sudato e meritato. E i festeggiamenti sono ampiamente previsti non solo in città, ma ...