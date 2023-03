“È come un tumore dell’anima”, Ambra torna a parlare del dolore del passato (Di sabato 25 marzo 2023) Ci sono dei momenti bui del passato che si superano, ma restano nella memoria di chi li ha vissuti: Ambra Angiolini ha parlato di uno dei suo periodi più difficili e dolorosi in più di un’occasione ed è tornata a farlo avanzando un paragone capace di restituire la misura del dolore che certe cose fanno provare: “È come avere un tumore dell’anima”, ha detto. Questa cosa che l’ha lacerata a lungo è stata la bulimia, un disturbo alimentare di cui ha confessato qualche tempo fa di aver sofferto e del quale ha parlato anche in un libro, mostrando le sue fragilità. Ambra Angiolini torna a parlare della bulimia: “Un tumore dell’anima” Ci sono sofferenze che segnano, non solo chi li vive in ... Leggi su dilei (Di sabato 25 marzo 2023) Ci sono dei momenti bui delche si superano, ma restano nella memoria di chi li ha vissuti:Angiolini ha parlato di uno dei suo periodi più difficili e dolorosi in più di un’occasione ed èta a farlo avanzando un paragone capace di restituire la misura delche certe cose fanno provare: “Èavere un”, ha detto. Questa cosa che l’ha lacerata a lungo è stata la bulimia, un disturbo alimentare di cui ha confessato qualche tempo fa di aver sofferto e del quale ha parlato anche in un libro, mostrando le sue fragilità.Angiolinidella bulimia: “Un” Ci sono sofferenze che segnano, non solo chi li vive in ...

