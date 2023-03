(Di sabato 25 marzo 2023)quella diper Edin, che non è sceso in campo in occasione della vittoria della Bosnia contro l’Islanda. Il motivo? Problemi alla schiena. Per questo restano da valutarele sue condizioni, in vista della sfida di domani alla Slovacchia. Un, però, resta. CONDIZIONI DA VALUTARE – Un problema alla schiena per Edin, costretto a saltare la sfida contro l’Islanda. L’attaccante dell’Inter non è nelle migliori condizioni fisiche e propriosaranno fatte le ultime valutazioni in vista della partita che la Bosnia affronterà domani contro la Slovacchia. Di certo non buone notizie per i nerazzurri, che devono già fare i conti con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Dzeko, oggi giornata decisiva. Difficile un rientro anticipato all’Inter - internewsit : Dzeko, oggi giornata decisiva. Difficile un rientro anticipato all'Inter - - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Inter: Dimarco, Gosens e Bastoni, la situazione. Ansia Dzeko, oggi provino decisivo - FcInterNewsit : TS - Oggi il provino decisivo per Dzeko. Barella, Bastoni, Dimarco, Gosens e Skriniar: il punto sugli acciaccati - fcin1908it : Inter: Dimarco, Gosens e Bastoni, la situazione. Ansia Dzeko, oggi provino decisivo -

Adper nulla scontato, sebbene l'attaccante lusitano non disdegnerebbe affatto una permanenza ...non sembra intenzionata a proseguire il rapporto con Lukaku e non potrà fare affidamento su(...La scarsa forma del duo Lukaku -- Il focus disi concentrerà sulle ultime uscite deludenti dei due attaccanti e del loro futuro in bilico. Grazie alla sosta delle nazionali, possiamo stabilire in modo chiaro la situazione ...... facendogli firmare il rinnovo fino al 2024, ed Edinnon vede l'ora che ciò accada. A 37 anni compiuti, per lui, la pensione può attendere: lo ha confermatoin conferenza stampa prima ...

Inter, ansia per Dzeko: oggi il provino decisivo. Tre giocatori verso il ... L'Interista

Non si può dimenticare nemmeno colui che il numero 9 lo porta realmente sulle spalle: il sempreverde ed affidabile Edin Dzeko. Simone Inzaghi, in vista dell’ultimo scorcio di annata, dove gli ...Il primo gol in Europa non sarebbe potuto arrivare in un palcoscenico più suggestivo. Stadio Diego Armando Maradona, mica uno qualsiasi per chi viene dall'Argentina. Mateo Retegui ha fatto centro alla ...