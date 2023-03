Due morti e nove dispersi nell’esplosione di una fabbrica di cioccolato in Pennsylvania: in un video il momento della deflagrazione (Di sabato 25 marzo 2023) Un’esplosione in una fabbrica di cioccolato in Pennsylvania ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 9 disperse, mentre gli investigatori sono al lavoro per determinarne le cause. E’ successo ieri pomeriggio: il capo della polizia del dipartimento di polizia di West Reading Borough, Wayne Holben, ha confermato che ci sono stati due morti, nove dispersi e molti altri feriti dall’esplosione all’R.M. Stabilimento Palmer Co. L’esplosione alle 16:57 ha provocato la distruzione di un edificio presso la struttura e il danneggiamento di un edificio vicino. La causa dell’esplosione rimane sotto inchiesta, ha detto Holden durante una conferenza stampa. La portavoce di Tower Health, Jessica Bezler, ha detto che otto persone sono state portate all’ospedale di Reading venerdì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Un’esplosione in unadiinha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 9 disperse, mentre gli investigatori sono al lavoro per determinarne le cause. E’ successo ieri pomeriggio: il capopolizia del dipartimento di polizia di West Reading Borough, Wayne Holben, ha confermato che ci sono stati duee molti altri feriti dall’esplosione all’R.M. Stabilimento Palmer Co. L’esplosione alle 16:57 ha provocato la distruzione di un edificio presso la struttura e il danneggiamento di un edificio vicino. La causa dell’esplosione rimane sotto inchiesta, ha detto Holden durante una conferenza stampa. La portavoce di Tower Health, Jessica Bezler, ha detto che otto persone sono state portate all’ospedale di Reading venerdì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Due persone sono morte e nove sono disperse a causa di un'esplosione che ha distrutto una fabbrica di cioccolato a… - stanzaselvaggia : Dopo due settimane, dopo aver trovato il tempo anche per il karaoke, Meloni si degna di incontrare dei superstiti d… - Poesiaitalia : Romeo e Giulietta non è una storia d'amore. Si tratta di una relazione di 3 giorni tra due adolescenti di 13 e 17 a… - Newsinunclick : Due persone sono morte e nove sono disperse a causa di una violenta esplosione che ieri pomeriggio ha distrutto una… - Alessandro6317 : @doluccia16 Concordo! E dimenticano i due italiani morti nell'esplosione di via Rasella, che non avevano niente a che fare con i nazisti! -