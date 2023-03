Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soldigermano : Ho Provato La DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK! ???? -

La macinachilometri italiana si evolve ancora per completare la gamma e puntare il dito contro l'avversaria tedesca Bmw R 1250 GS Adventure. La nuova V4 Rally è impreziosita da un serbatoio ...La prima e la seconda marcia sono più corte rispetto allaV2, e questo dimostra il suo ... quindi non sorprende che ognuno abbia trovato lagiusta per la propria corporatura. Come se ......da 1.158 cc derivato dalla, la moto da trail della Casa italiana. Perfetto mix di cruiser, grande roadster e moto sportiva, la power cruiser bolognese fa ancora bella mostra di sé....

Ducati Multistrada V4 Rally: 5 curiosità sulla maxienduro top di gamma Gazzetta

la invitiamo a contattarci per verificare la disponibilità effettiva del motociclo e l'esatta corrispondenza dell'annuncio visto che alcuni dati sono pubblicati in forma automatica dal portale di Moto ...Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente dal Lunedi (pomeriggio) al Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 al numero 035/760319. P.W. Bike POINT-SERVICE DUCATI ...