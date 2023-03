PORTIMAO - Brutte notizie per Enea Bastianini , che nella Sprint del GP di Portogallo di MotoGP ha rimediato una frattura alla scapola destra , dopo essere stato abbattuto da un incolpevole Luca ...Il nordirlandese ha dovuto gestire per buona parte della gara unelettronico al cambio, ... Questa la top - 10_ 1 Alvaro Bautista1:29.400 2 Jonathan Rea Kawasaki +3.471 3 Toprak ...Un 'piccolo'l'ha messa fuori uso e il meccanico di fiducia (se è capace di metterci mano) ci ... Il leggendario Cucciolo prodotto prima da SIATA e poi daa partire del 1945 Dopo una ...

Ducati, guaio Bastianini: abbattuto da Marini, frattura alla spalla Corriere dello Sport

La vedo difficile che ci sia in Argentina, spero che riesca a esserci in Texas, perché è una pista su cui va forte. Voglio essere ottimista", ha dichiarato il team manager della Ducati ai microfoni di ...L'iridato della Ducati pronto alla difesa del titolo: "La nuova Desmosedici ha fatto passi avanti incredibili, venendo incontro alle mie esigenze: mi sento a posto, ma non mi rilasso: per ripeteri dov ...