(Di sabato 25 marzo 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 25 marzo 2023.

Dove si cercava il petrolio a Carugate spunterà l'erba: scontro sulla maxi bonifica da 12 milioni Prima la Martesana

Un vasto terreno di Carugate ai confini con Cernusco sul Naviglio dove negli scorsi decenni si cercavano idrocarburi e minerali nel sottosuolo, tramite trivellazioni, a breve cambierà completamente ...