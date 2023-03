(Di sabato 25 marzo 2023) Edoardoha fatto le pulizie di primavera su Instagram e dopo aver tolto il segui a Clizia Incorvaia, oggi lo ha tolto anche aIncorvaia. Ma se con Clizia i rapporti erano un po’ tesi, conno. Di lei, al Grande Fratello Vip, aveva detto: “È la persona che più mi è stata vicino nella mia vita“. Lo screen dell’unfollow ha fatto ovviamente il giro del web e su Twitter il nome “EdoBau” è schizzato trend topic. Come già sapete, infatti, questo è il nomignolo usato online da chi crede che Edoardosia il “cagnolino” di Antonella Fiordelisi., il nomignolo “EdoBau” schizza in tendenza su Twitter #incorvassi #gfvip ricapitolando edobau ha: – smesso diper compiacere la sua fidanzata. – non risposto alla Murgia con cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giada90002 : RT @BITCHYFit: Donnamaria smette di seguire Micol ed esplode la polemica, lui risponde - BITCHYFit : Donnamaria smette di seguire Micol ed esplode la polemica, lui risponde - SpartaForever_ : RT @Sandy___8: Donnamaria che smette di seguire su IG Micol che non HA MAI speso parole negative verso di lui e anzi l'ha sempre difeso ad… - Dm23Eri : RT @Sandy___8: Donnamaria che smette di seguire su IG Micol che non HA MAI speso parole negative verso di lui e anzi l'ha sempre difeso ad… - Giusepp55798508 : RT @ipocodriaca: donnamaria che smette di seguire micol x accontentare quella ridicola che ha accanto mi fa + pena di lei averlo chiamato c… -

Nella casa del GfVip , nonostante i battibecchi , qualche volta c'è anche il sereno. Tra guerra e pace, la concorrente Antonella Fiordelisi nondi pensare al suo Edoardo. La sorpresa della squalifica del vippone è stata per la Fiordelisi troppo grande. E dopo esser stata a lungo in disparte e in preda alla malinconia, la ...Alfonso Signorini nondi punzecchiare Pamela Prati , anche dopo il 'Grande Fratello'. Nel corso della puntata di '... Leggi Anche Edoardoe Antonino Spinalbese a confronto: 'Dopo il GF ...Ascolta questo articolo Il Grande Fratello Vip quest'anno nonveramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è cominciata in maniera ...da quanto successo con Edoardo, ...

Edoardo Donnamaria smette di seguire Micol Incorvaia e… scoppia ... News e Anticipazioni Uomini e Donne

“Milan e Benfica, Milano che fatica” cantava infatti nel brano Milano, incluso nell’album Lucio Dalla del 1978, citando la finale di coppa. Lucio Dalla nasceva esattamente 80 anni fa: è stato un ...I fan hanno notato un altro dolce gesto dedicato da Edoardo Donnamaria alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Ecco cosa ha fatto ...