Domeniche ecologiche: il 26 Marzo 2023 blocco del traffico a Roma – orari

Domenica 26 Marzo 2023 ci sarà l'ultima domenica ecologica del 2022/2023. Il blocco della circolazione varrà per le fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

LEGGI ANCHE: — Cosa fare questo weekend a Roma, gli eventi in programma il 25 e 26 Marzo >>

blocco auto domenica ecologica Roma: chi può circolare?

Il provvedimento stabilisce che durante le Domeniche ecologiche non possono circolare le auto a benzina fino a Euro 5 e diesel fino a Euro 6. Il divieto vale anche per ciclomotori e motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e per i ciclomotori a due ruote e quattro tempi fino a Euro 2.

Possono circolare invece:
Veicoli elettrici
Veicoli con alimentazione ibrida
Veicoli con ...

