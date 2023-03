Docente aggredita nel Napoletano | solidarietà e polemiche

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Fuori alla sede dell’istituto un grande striscione ‘Plinio contro la violenza’. Nell’omonimo liceo artistico di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, tra i corridoi della scuola, davanti agli studenti, si è consumata la violenza contro unadi inglese. A lei ladel ministro Valditara e di vari sindacati. Lei è la prof, accusata da una mamma di una studentessa del primo anno di mettere voti troppo bassi alla figlia. Di qui l’aggressione: parole, schiaffi, e occhiali rotti. Il giorno dopo la notizia continua a suscitare scalpore a Castellammare di Stabia. E ad alimentare. Lavittima, Lucia Celotto, intervistata dal Tg1, ribadisce la ricostruzione e le accuse già formulate sui media. “La signora è venuta verso di me ...

Anche larileva un cambiamento ormai netto dei questa relazione, con le famiglie ormai troppo spesso dalla parte opposta della scuola e degli insegnanti. Anche se, ammette l'..."Un episodio davvero increscioso, un'aggressione fisica sul posto di lavoro", sottolinea una collega della, Valeria Longobardi, sindacalista della Flc Cgil, in una lettera inviata ...... poi, denunciato il tutto alle forze dell'ordine.'Un episodio davvero increscioso, un'aggressione fisica sul posto di lavoro', sottolinea una collega della, Valeria Longobardi, ...

“Sono stata picchiata e nessuno mi ha difeso. Denuncerò i responsabili e la scuola che non mi ha saputo tutelare”. Parla la prof aggredita dalla mamma di un’alunna Orizzonte Scuola

In un Liceo artistico a Castellammare di Stabia, è avvenuta una sconcertante aggressione da parte della madre di una studentessa nei confronti di una docente di inglese. La donna avrebbe fatto irruzio ..."Se uno si alza in piedi prende a pugni un insegnante io proporrò che il ministero si costituisca parte civile nel processo penale e chi prende a pugni non avrà di fronte solo l'insegnante ma anche lo ...