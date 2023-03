Djokovic, è tutto confermato: ora è ufficiale, il momento si avvicina (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre i colleghi sono impegnati all’Atp di Miami, per Novak Djokovic è arrivata un’importante notizia in vista del ritorno in campo Un mese di sosta forzata per Novak Djokovic. Dopo la partecipazione all’Atp di Dubai conclusa con l’eliminazione in semifinale contro Medvedev, il serbo ha dovuto saltare i primi due Masters della stagione a Indian Wells e Miami per la mancata concessione del visto di ingresso negli Usa a causa del mancato possesso del vaccino anti Covid. Novak Djokovic, la decisione è ufficiale: ci sarà (grantennistoscana.it)Una situazione già vissuta lo scorso anno da Djokovic e che, verosimilmente, sarà l’ultima per lui in quanto il vincolo del vaccino per recarsi negli Usa dovrebbe decadere il prossimo maggio, permettendo così a Nole di partecipare al Masters di Cincinnati e allo Us ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre i colleghi sono impegnati all’Atp di Miami, per Novakè arrivata un’importante notizia in vista del ritorno in campo Un mese di sosta forzata per Novak. Dopo la partecipazione all’Atp di Dubai conclusa con l’eliminazione in semifinale contro Medvedev, il serbo ha dovuto saltare i primi due Masters della stagione a Indian Wells e Miami per la mancata concessione del visto di ingresso negli Usa a causa del mancato possesso del vaccino anti Covid. Novak, la decisione è: ci sarà (grantennistoscana.it)Una situazione già vissuta lo scorso anno dae che, verosimilmente, sarà l’ultima per lui in quanto il vincolo del vaccino per recarsi negli Usa dovrebbe decadere il prossimo maggio, permettendo così a Nole di partecipare al Masters di Cincinnati e allo Us ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aiolocutio : @Alenize82 @luigitesta1983 @CorSport cmq alla luce di tutto quello che ha dimostrato Alcaraz, si può serenamente di… - MSator : RT @PiazzaClaudio: Se vince la finale godrò come un riccio, e la mia ammirazione per #Djokovic andrà alle stelle, un vero Campione e un ver… - zara_vittoria : @DocGio70 @staisenzanuvole Molte mi dicono che da quando si sono sierate non sono più state bene La mia unica risp… - Deiana_Luca9 : @smngld01 Si però per fare con continuità anche tutto quello devi avere una grande condizione atletica e fisica in… - Luca31911250 : RT @AllevatriceA: Con tutto quello che viene fuori Djokovic sempre escluso dai tornei Usa. Che popolo meraviglioso gli yankees -