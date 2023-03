(Di sabato 25 marzo 2023) Le poderose manifestazioni contro la riforma delle pensioni, uniti allo sciopero dei netturbini, non stanno contribuendo a fornire un'immagine positiva e autorevole della capitale francese in vista dei Giochi del 2024

Disordini, ritardi e rifiuti: così Macron rischia il flop olimpico ilGiornale.it

Ma i lavori hanno subito ritardi e secondo la Corte dei conti "ci sono incertezze ... Forze dell'ordine (quasi) inermi davanti al caos per le strade Capitolo ordine pubblico. I disordini che sono ...Da Bruxelles ancora non è arrivato l’ok sui cinquantacinque obiettivi del Piano consegnati a dicembre, quello che dovrebbe sbloccare il terzo versamento da diciannove miliardi. Tra cantieri fermi, obi ...