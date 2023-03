DIRETTA MotoGP | GP Portimao 2023 LIVE | Bagnaia supera Martin all’ultimo giro e vince la Sprint Race!

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA CHE COS’É LARACE E QUANTI PUNTI ASSEGNA PECCOLA PRIMARACE DELLA STORIA DAVANTI AE MARQUEZ! -1 Allunga Peccooooo!!! -1 ERRORE DILO INFILA! -1 Non azzarda il sorpasso Pecco. Siamo nell’ultimo. -2 Oraè di nuovo molto vicino a. Sono incollati! -2 Pazzesco Marquez! Approfitta del duello tra Oira e Miller e li passa entrambi, portandosi in terza posizione! -2 I primi due allungano. -3guadagna mezzo secondo su. -3, Miller, ...

Sprint Race Gp Portogallo, 2023. Circuito di Portimao, 25 marzo 2023

MotoGP, la gara sprint del GP Portogallo in LIVE streaming da Portimao Sky Sport

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come primo atto stagionale del Mondiale MotoGP.