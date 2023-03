Diodato live da aprile: le date (Di sabato 25 marzo 2023) MILANO – Da aprile Diodato tornerà live con un nuovo tour che toccherà l’Italia e l’Europa. Il cantautore sarà il 15 aprile a Padova (Club Hall), il 20 aprile a Milano (Alcatraz), il 22 aprile a Torino (Teatro della Concordia), il 27 aprile a Bologna (Estragon), l’11 maggio a Madrid (Clamores), il 18 maggio a Berlino (Maschinenhaus), il 20 maggio a Parigi (Café de la Danse), il 26 maggio ad Amsterdam (Club Bitterzoet), il 27 maggio a Praga (Palàc Akropolis) e il 27 luglio a Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica). «Tutti i momenti di incontro sono importanti, anche la musica è per me un luogo dove incontrarsi. Quante volte ascoltiamo canzoni che per anni non ci hanno detto nulla e poi improvvisamente ci parlano. Immagino la musica come una mano tesa verso l’altro. E ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 marzo 2023) MILANO – Datorneràcon un nuovo tour che toccherà l’Italia e l’Europa. Il cantautore sarà il 15a Padova (Club Hall), il 20a Milano (Alcatraz), il 22a Torino (Teatro della Concordia), il 27a Bologna (Estragon), l’11 maggio a Madrid (Clamores), il 18 maggio a Berlino (Maschinenhaus), il 20 maggio a Parigi (Café de la Danse), il 26 maggio ad Amsterdam (Club Bitterzoet), il 27 maggio a Praga (Palàc Akropolis) e il 27 luglio a Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica). «Tutti i momenti di incontro sono importanti, anche la musica è per me un luogo dove incontrarsi. Quante volte ascoltiamo canzoni che per anni non ci hanno detto nulla e poi improvvisamente ci parlano. Immagino la musica come una mano tesa verso l’altro. E ...

