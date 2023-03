Diodato | “Diamo tempo alla Meloni e alla Schlein | aspetto di vedere cosa faranno”

(Di sabato 25 marzo 2023) Così speciale per Carosello Records, il nuovo album di inediti disancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana. Interpellato da La Stampa, su una donna capo del governo e una capo del più grande partito di opposizione,, che è impegnato anche come direttore artistico nell’organizzazione del Primo Maggio di Taranto, rispondedomanda:pensa di Giorgiaed Elly? «È bellissimo che ci siano due donne al potere. Ne parlavano tutti da tanti anni e finalmente possiamo discutere di un fatto. Aspettiamo dima sono molto curioso, indipendentemente dalle posizione che hanno». LEGGI ...

Spessoper scontato alcune cose. Ad esempio che si possa ascoltare soltanto con le orecchie, ... E nel profondo del suo Carmenha trovato il modo di costruire un rapporto davvero speciale ...Sempre Gigi, stavolta riferito al concorrente che aveva appena cantato Fai rumore di: "Tu ... Qualcuno ha visto i Ricci e Poveri Viuna notizia: c'erano i Ricchi e Poveri come quarto ...Spessoper scontato alcune cose. Ad esempio che si possa ascoltare soltanto con le orecchie, ... E nel profondo del suo Carmenha trovato il modo di costruire un rapporto davvero speciale ...

Diodato: "Diamo tempo alla Meloni e alla Schlein, aspetto di vedere ... Secolo d'Italia

Un ritorno ‘Così Speciale’. Dopo l’exploit sanremese del 2020, che ha dato ‘rumore’ alla sua carriera, e, complice lo stop pandemico, Diodato si è preso i suoi tempi. “Nel momento in cui non sei espos ...Diodato, lei apre l'album 'Così speciale', fresco di stampa, con la banda e con un 'casino esistenziale' che definisce normale. Perché «È il manifesto di ciò che viviamo. Siamo in una giostra che off ...