Diletta Leotta incinta | l' annuncio con Loris Karius scatena gli hater | «Come fate a fare figli se vi conoscete da soli 5 mesi?»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Con un video su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che presto diventeranno genitori ???? “Dob… - fanpage : L'emozionante video di Diletta Leotta e Loris #Karius in cui annunciano di aspettare un bebè ?? - Erofjodena : RT @PDUmorista: Ha commosso il web il video con cui Diletta Leotta e Loris Karius hanno dato l'annuncio 'Vi dobbiamo dire una cosa...ma lo… - infoitsport : Diletta Leotta è incinta del primo figlio: chi è il padre - qnazionale : Bebè in arrivo per Diletta Leotta, l’annuncio sui social (con Karius) 'Vi dico che presto saremo in tre' -

e Loris Karius nella clip pubblicata su Instagramincinta. Dopo tanti gossip e voci di corridoio, la bella giornalista ha annunciato che diventerà mamma e lo ha fatto pubblicando un video sui social apparendo commossa e tra le braccia ...'Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we'll be three!'. Così, conduttrice catanese, annuncia su Instagram la sua prima gravidanza frutto dell'amore per il calciatore Loris Karius. Le voci di un bebè in arrivo si rincorrevano da tempo, ma la ...

Diletta Leotta incinta. L’annuncio su Instagram con Loris Karius Corriere della Sera

Diletta Leotta è in dolce attesa. La conduttrice di Dazn ha annunciato il lieto evento con un video. La conduttrice ha dato il lieto annuncio sul proprio profilo social. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma ...Bebè in arrivo per Diletta Leotta, l’annuncio sui social (con Karius) "Vi dico che presto saremo in tre" ...