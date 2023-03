(Di sabato 25 marzo 2023) In centinaia alla fiaccolata per Francesco Pio Maimone, morto colpito da una pallottola mentre sostava dinanzi a uno chalet di Mergellina nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Oggi i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Diciottenne ucciso a Napoli per una scarpa sporca, gli amici: 'Giustizia per Kekko Pio' - qnazionale : Diciottenne ucciso a Napoli per una scarpa sporca, gli amici: 'Giustizia per Kekko Pio' - IgnazioPiccion3 : @mariano_durello @CarloCalenda Chi glielo vieta? L'altro giorno un italianissimo napoletano diciottenne ha sparato… - infoitinterno : Diciottenne ucciso a Napoli per una scarpa sporca: fermato un 19enne vicino al clan della Camorra. Ricordo del pres… - La7tv : #intanto Le immagini dell'arresto dell'assassino di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso a colpi di pistola a Me… -

In centinaia alla fiaccolata per Francesco Pio Maimone, morto colpito da una pallottola mentre sostava dinanzi a uno chalet di Mergellina nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Oggi i ...Poi non so perché non mi hanno", ha detto. Saqib è il fidanzato della 18enne, che da quanto emerso finora dall'inchiesta sarebbe stato minacciato dal padre Shabbar e tutt'altro che gradito ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere il presunto killer del giovane morto sabato sera. Si era rifugiato dalla nonna, qualcuno lo ha avvisato 'scappa'. Domani i funerali di Maimone, fiori e ...

Diciottenne ucciso a Napoli, la rabbia del migliore amico: "Un foro sul petto, come un orecchino: la vita è i… La Repubblica

In 1500 sfilano per le strade di Pianura nel nome di Francesco Pio Maimone al coro di "giustizia, sicurezza e fine pena mai " . La marcia parte alle… Leggi ...Sono diverse le persone immortalate dalle telecamere installate nei pressi della casa a Novellara (Reggio Emilia) in cui fino al maggio del 2021 vivevano i genitori della diciottenne uccisa, secondo l ...