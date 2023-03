Deutsche Bank in crisi? Io ve l’avevo detto (10 giorni fa) (Di sabato 25 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/clip-Deutsche-Bank.mp4 Va bene, non voglio fare il ruolo di quello che “ve lo avevo detto”. Però io ve lo avevo detto. Ricordate? Era la Zuppa di Porro del 16 marzo scorso, qualche giorno fa, quando trapelavano le prime notizie del possibile tracollo di Credit Suisse, la banca svizzera poi comprata dal competitor Ubs per evitarne il fallimento. Era da poco crollato quel piccolo istituto californiano, la Silicon Valley Bank, di cui ormai tutti si sono dimenticati, ma che ha innescato quell’effetto contagio in grado di portare nubi nere sul mondo bancario. Dicevo: quel giorno vi avevo invitato a segnarvi un nome, quello di Deutsche Bank, come possibile prossima banca in sofferenza. Come sta infatti succedendo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/clip-.mp4 Va bene, non voglio fare il ruolo di quello che “ve lo avevo”. Però io ve lo avevo. Ricordate? Era la Zuppa di Porro del 16 marzo scorso, qualche giorno fa, quando trapelavano le prime notizie del possibile tracollo di Credit Suisse, la banca svizzera poi comprata dal competitor Ubs per evitarne il fallimento. Era da poco crollato quel piccolo istituto californiano, la Silicon Valley, di cui ormai tutti si sono dimenticati, ma che ha innescato quell’effetto contagio in grado di portare nubi nere sul mondo bancario. Dicevo: quel giorno vi avevo invitato a segnarvi un nome, quello di, come possibile prossima banca in sofferenza. Come sta infatti succedendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Benissimo @GiorgiaMeloni che in contesto difficile gli rimanda la palla mettendo tutti davanti alle loro contraddiz… - borghi_claudio : Ma com'è che se è l'Italia ad aver bisogno di aiuto sui mercati dal MES (???) quella che ha avuto bisogno di essere… - BelpietroTweet : Rischio bolla immobiliare e subito parte la pressione sull’Italia perché ratifichi il Mes. Cioè uno strumento con c… - DdkDav : RT @borghi_claudio: Benissimo @GiorgiaMeloni che in contesto difficile gli rimanda la palla mettendo tutti davanti alle loro contraddizioni… - GianniRosa0 : @Annalisafri ritirate i soldi sinche siete in tempo. banco posta è Deutsche Bank -