“Detenuti privati della loro libertà” Gli anziani nelle Rsa italiane secondo il Comitato Ue contro la tortura | “Giudici tutelari vigilino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) “Un trattamento disumano o degradante”. IlEuropeo per la Prevenzione(CPT) del Consiglio d’Europa ha così definito la situazione degli“segregatiRsa” con condizioni di vita che sono andate avanti ben oltre la fine dell’emergenza pandemica. Lo si legge nel rapporto del CPT sulla sua visita periodica in Italia condotta nel periodo marzo-aprile 2022 che per la prima volta ha incluso due Rsa, il Pio Albergo Trivulzio e l’Istituto Palazzolo di Milano. Il rapporto – frutto del lavoro di visite e documentazione attivato dal CPT da febbraio 2020 in Lombardia anche grazie alle testimonianze e alle segnalazioni dell’associazione Felicita – indica che “alla luce dell’elevato livello di segregazione dovuto alle prolungate e indefinite restrizioni ...