(Di sabato 25 marzo 2023) “Non vogliamo abolire il reato di tortura”. Il capogruppo di FdI alla Camera, Tommasoribatte poi, punto per punto, le polemiche strumentali aizzate dalle opposizioni su vari temi. Il lessico del governo sta diventando l’unico motivo per le opposizioni per giustificare la loro esistenza in vita, politicamente parlando. Prima l’Anpi e poi lahanno cercato per forza la rissa pure sulle parole accorate con cui il premier da Bruxelles ha ricordato l’eccidio delle Forze Ardeatine. Di seguito le opposizioni hanno mosso una canea sulla presunta volontà di abolire il reato di tortura.lo aveva spiegato bene venerdì, ma è costretto a ritornarci sopra, visto che le polemiche non si placano. E le opposizioni continuiano a esternare a più non posso. La proposta di legge targata Fdi sul reato di tortura “è un’iniziativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri… - raffaellapaita : Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Itali… - MarcoFattorini : Il garante dei detenuti Mauro Palma: «Com'è possibile che un Paese di 60 milioni di abitanti non riesca ad avere st… - SecolodItalia1 : Detenute madri, Foti: “La sinistra che ora si scandalizza non condannò mai il ‘metodo Bibbiano'”… - Lucetta88149700 : RT @anubi_matt: Il viceministro Edmondo Cirielli, ovviamente Fratelli d’Italia, vuole togliere la patria potestà alle madri detenute E ai… -

Sceglie infatti di trattenere in carcere 26 bimbi al seguito di 23, in quanto recidive. Come se non bastasse, Fdi propone una legge per abrogare il reato di tortura, cancellando di ...Sceglie infatti di trattenere in carcere 26 bimbi al seguito di 23, in quanto recidive. Come se non bastasse, Fdi propone una legge per abrogare il reato di tortura, cancellando di ...Sceglie infatti di trattenere in carcere 26 bimbi al seguito di 23, in quanto recidive. Come se non bastasse, Fdi propone una legge per abrogare il reato di tortura, cancellando di ...

Si pensi alla norma sui rave parties o alla stucchevole decisione populista di affossare il disegno di legge sulle detenute madri. Si rammenta come la violenza dei poliziotti è stata denunciata in ...Nelle ispezioni dell’organo antitortura del Consiglio d’Europa, l’ennesima, sconfortante fotografia della situazione nei nostri penitenziari. Accuse anche alla gestione degli anziani nelle Rsa ...