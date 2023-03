"Destino comune". Salvini bombarda: tanti saluti agli anti-Meloni (Di sabato 25 marzo 2023) "Ieri Giorgia ha fatto un gran lavoro e sta facendo un gran lavoro. Anche ieri ci messaggiavamo, nonostante lei fosse a Bruxelles e io fossi in un aula di tribunale, tutti i giorni ci sentiamo, ci confrontiamo, condividiamo idee percorsi di lavoro, più tentano di allontanarci e di dividerci, più ci uniscono, perché il Destino nel nome del Paese è assolutamente comune, la Lega è centrale ed è protagonista del nostro paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento di apertura a Milano della nuova edizione della scuola politica del suo partito. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) "Ieri Giorgia ha fatto un gran lavoro e sta facendo un gran lavoro. Anche ieri ci messaggiavamo, nonostante lei fosse a Bruxelles e io fossi in un aula di tribunale, tutti i giorni ci sentiamo, ci confrontiamo, condividiamo idee percorsi di lavoro, più tentano di allontanarci e di dividerci, più ci uniscono, perché ilnel nome del Paese è assolutamente, la Lega è centrale ed è protagonista del nostro paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel suo intervento di apertura a Milano della nuova edizione della scuola politica del suo partito.

