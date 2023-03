Dentista abusivo scoperto a Brindisi dai Nas

(Di sabato 25 marzo 2023) Esercitava abusivamente in Italia la professione die per questo un cittadino albanese è stato denunciato dai carabinieri del Nas, insieme con un interprete e un assistente suoi connazionali, ...

(ANSA) - BARI, 25 MAR - Esercitava abusivamente in Italia la professione di dentista e per questo un cittadino albanese è stato denunciato dai carabinieri del Nas, insieme con un interprete e un ...Nello studio c'era un dentista di origine albanese ... I quattro sono stati segnalati alle autorità competenti accusati a vario titolo di esercizio abusivo della professione odontoiatrica in concorso, ...