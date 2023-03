Demiral all’Inter? Atalanta chiara: cessione definitiva o il cartellino di Fabbian (Di sabato 25 marzo 2023) Demiral è molto seguito dall’Inter, ma l’Atalanta vuole giocare la carta Fabbian: una trattativa nerazzurra non facile Cominciano a vedersi le prime mosse di calciomercato, e per l’Atalanta è tempo di pensare a quello che sarà il progetto 2023-2024 (attendendo i bilanci su quella attuale). Negli ultimi giorni si sentono voci in uscita nei confronti del difensore Merih Demiral: tra interessamenti e bozze di trattativa. Se in Inghilterra il Manchester United ha sondato più di una volta il giocatore, dall’altra è l’Inter a mettere il piede sull’acceleratore. Se l’Atalanta dovesse cederlo lo sarà solo a titolo definitivo a 25/30 milioni: nessuna porta aperta al prestito (ciò che vorrebbero gli altri nerazzurri). Piano B se il ragazzo volesse andare solo alla corte ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023)è molto seguito d, ma l’vuole giocare la carta: una trattativa nerazzurra non facile Cominciano a vedersi le prime mosse di calciomercato, e per l’è tempo di pensare a quello che sarà il progetto 2023-2024 (attendendo i bilanci su quella attuale). Negli ultimi giorni si sentono voci in uscita nei confronti del difensore Merih: tra interessamenti e bozze di trattativa. Se in Inghilterra il Manchester United ha sondato più di una volta il giocatore, dall’altra è l’Inter a mettere il piede sull’acceleratore. Se l’dovesse cederlo lo sarà solo a titolo definitivo a 25/30 milioni: nessuna porta aperta al prestito (ciò che vorrebbero gli altri nerazzurri). Piano B se il ragazzo volesse andare solo alla corte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Ricapitoliamo. In questa prima settimana di pausa all’#Inter sono stati associati i seguenti giuocatori di pallone:… - Cucciolina96251 : RT @FBiasin: Ricapitoliamo. In questa prima settimana di pausa all’#Inter sono stati associati i seguenti giuocatori di pallone: - Retegui… - Andypanas03 : RT @FBiasin: Ricapitoliamo. In questa prima settimana di pausa all’#Inter sono stati associati i seguenti giuocatori di pallone: - Retegui… - Peppenordafric1 : RT @FBiasin: Ricapitoliamo. In questa prima settimana di pausa all’#Inter sono stati associati i seguenti giuocatori di pallone: - Retegui… - Bianca34874951 : RT @FBiasin: Ricapitoliamo. In questa prima settimana di pausa all’#Inter sono stati associati i seguenti giuocatori di pallone: - Retegui… -

Demiral all'Inter Atalanta chiara: cessione definitiva o il cartellino di Fabbian Demiral è molto seguito dall'Inter, ma l'Atalanta vuole giocare la carta Fabbian: una trattativa nerazzurra non facile Cominciano a vedersi le prime mosse di calciomercato, e per l'Atalanta è tempo di ... Armenia - Turchia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici ... Kokçu e Akturkoglu sono in ottima forma, oltre ovviamente all'... nel frattempo, ha reso tutto più difficile: il giocatore dell'Inter ... Soyuncu e Demiral, che hanno giocato poco nei loro rispettivi ... Gosens: "Inter uno dei migliori club al mondo, non sono pentito. Ma l'infortunio..." ...con la Germania' Adesso Gosens spera di potersi rilanciare all'...con la Germania' Adesso Gosens spera di potersi rilanciare all'Inter ...Giorgio Scalvini (Italia) Rafael Toloi (Italia) Merih Demiral (... è molto seguito dall', ma l'Atalanta vuole giocare la carta Fabbian: una trattativa nerazzurra non facile Cominciano a vedersi le prime mosse di calciomercato, e per l'Atalanta è tempo di ...... Kokçu e Akturkoglu sono in ottima forma, oltre ovviamente'... nel frattempo, ha reso tutto più difficile: il giocatore dell'... Soyuncu e, che hanno giocato poco nei loro rispettivi ......con la Germania' Adesso Gosens spera di potersi rilanciare'...con la Germania' Adesso Gosens spera di potersi rilanciare...Giorgio Scalvini (Italia) Rafael Toloi (Italia) Merih(... Inter, si lavora al dopo Skriniar: nel mirino Demiral e non solo Calcio in Pillole