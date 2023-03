Del Bono: "Brescia e Bergamo possono crescere insieme" (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Brescia e Bergamo possono e devono crescere insieme secondo un paradigma che non abbiamo mai declinato fino in fondo. Questo gate lo dimostra. Possiamo dialogare, scherzare e fare esperienze insieme". Così Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, a margine della conferenza stampa che ha presentato l'installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Si tratta di due portali immersivi che uniranno le due città permettendo un'interazione diretta e proponendo un'innovativa esperienza a tutti coloro che li attraverseranno. "Sono due portali e un'unica emozione - spiega ancora - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "e devonosecondo un paradigma che non abbiamo mai declinato fino in fondo. Questo gate lo dimostra. Possiamo dialogare, scherzare e fare esperienze". Così Emilio Del, sindaco di, a margine della conferenza stampa che ha presentato l'installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto diCapitale italiana della Cultura 2023. Si tratta di due portali immersivi che uniranno le due città permettendo un'interazione diretta e proponendo un'innovativa esperienza a tutti coloro che li attraverseranno. "Sono due portali e un'unica emozione - spiega ancora - ...

