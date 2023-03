Decide Meloni Cosa sa Vespa | le mosse del governo su guerra e migranti

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 marzo 2023) Un tema su tutti crea qualche fibrillazione all'interno tanto della maggioranza quanto dell'opposizione: quello delle armi all'Ucraina. In questo campo, all'interno della maggioranza di, Brunoè sicuro: are è Giorgia. E basta. La premier "è molto soddisfatta di aver ricucito il rapporto con Macron. Racconta di aver trovato il presidente francese totalmente disponibile su tutti i fronti", spiega il giornalista e conduttore di Porta a Porta in un editoriale pubblicato su Qn sabato 25 marzo che parte dal Consiglio europeo. Dicevamo dell'Ucraina. "Sulla, laha confermato il nostro sostegno" a Kiev "armi comprese", in sintonia con l'Europa. Ma "il fronte atlantico teme smagliature" nel nostro panorama politico. Elly Schlein "conferma il sì ...