De Zerbi sul futuro: «Dopo la Premier un altro campionato estero»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato anche del suo futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Brighton è la squadra giusta perché è una società snella dove si lavora bene, con la libertà di fare quello che voglio e quello di cui ho bisogno. Con il calcio inglese è stato un colpo di fulmine, prima non mi attirava. futuro? Io vivo di calcio, non importa dove lo faccio. Quando finirò qui mi piacerebbe sperimentare un altro campionato estero»

L'articolo proviene da Calcio News 24.

