E la voglia di divertirsi col calcio, la stessa che Deha come mantra da quando allena. Anche adesso che è inLeague, anche dopo aver toccato con mano la guerra in Ucraina. Non perderti ...Aveva mai pensato alla'Onestamente non ero attratto dal calcio inglese. L'Arsenal di ... L'Inghilterra seduce per il binomio calcio - musica: anche per Deè così 'Il calcio è bellissimo,...Così Roberto De, intervistato da Davide Chinellato, ci spiega la sua, felicissima, decisione di andare ad allenare inLeague dove sta strabiliando tutti disputando un campionato ...

De Zerbi: "La Premier è il top per il mio calcio. In Italia ho rifiutato tante offerte..." La Gazzetta dello Sport

E la voglia di divertirsi col calcio, la stessa che De Zerbi ha come mantra da quando allena. Anche adesso che è in Premier League, anche dopo aver toccato con mano la guerra in Ucraina.Roberto De Zerbi ha scelto un bel posto per tornare ad allenare dopo l'addio lacerante all'Ucraina, tredici mesi fa, in un viaggio romanzesco dopo avere trascorso alcuni giorni nell'hotel-bunker, ...