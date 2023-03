De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda e torna in Italia | diventerà presto papà

(Di sabato 25 marzo 2023) Il difensore dell'Inter è rientrato a Milano per stare vicino alla compagna Doina: bimbo in arrivo per la coppia

Stefan De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda. Il difensore dell’Inter, in accordo col ct Ronald Koeman, ritornerà subito in Italia. Ad annunciarlo è la KNVB, la Federazione Oranje con una nota ...Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro dell'Olanda per far ritorno in Italia per l'imminente nascita del figlio. Al suo posto è stato convocato De Ligt (Bayern Monaco) che ha superato l'infezione virale ...