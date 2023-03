De Bruyne: «Lukaku? Finchè giocherà a calcio farà tanti gol» (Di sabato 25 marzo 2023) Kevin De Bruyne ha parlato dopo la magnifica prestazione di Romelu Lukaku contro la Svezia, dove l’attaccante ha realizzato una tripletta (vedi articolo). GOL – Kevin De Bruyne, nell’intervista concessa a Aftonbladet ha speso delle belle parole per Romelu Lukaku, dopo la tripletta segnata dall’attaccante contro la Svezia. Il centrocampista del Manchester City ha parlato così dell’attaccante dell’Inter: «Romelu fa le stesse cose di Ibrahimovic e segna tanti gol. Finché giocherà a calcio, continuerà a fare gol. Finché creiamo occasioni per lui, segnerà, poi non so dove potrà arrivare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Kevin Deha parlato dopo la magnifica prestazione di Romelucontro la Svezia, dove l’attaccante ha realizzato una tripletta (vedi articolo). GOL – Kevin De, nell’intervista concessa a Aftonbladet ha speso delle belle parole per Romelu, dopo la tripletta segnata dall’attaccante contro la Svezia. Il centrocampista del Manchester City ha parlato così dell’attaccante dell’Inter: «Romelu fa le stesse cose di Ibrahimovic e segnagol. Finché, continuerà a fare gol. Finché creiamo occasioni per lui, segnerà, poi non so dove potrà arrivare». Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

