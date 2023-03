David "pornografico" per i genitori degli alunni, Firenze premia la docente Usa contestata (Di sabato 25 marzo 2023) Riceverà un premio dal Comune di Firenze l’insegnante statunitense Hope Carrasquilla , preside della Classical School di Tallahassee , in Florida , costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 marzo 2023) Riceverà un premio dal Comune dil’insegnante statunitense Hope Carrasquilla , preside della Classical School di Tallahassee , in Florida , costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianchiLella : RT @aprnews: l’insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi… - aprnews : l’insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a… - cinziapalcani : RT @HoaraBorselli: #Florida : preside licenziata per aver mostrato il #David di #Michelangelo agli studenti”. La motivazione? Quella scultu… - maresca_franco : RT @VicinanzaL: Michelangelo pornografico? Vabbè, genitori di Tallahassee, Florida, non mettete piede a Firenze sennò vi viene un infarto #… - GazzettaDelSud : ?? Riceverà un premio dal Comune di #Firenze l’insegnante statunitense Hope #Carrasquilla costretta a dimettersi dop… -