David di Michelangelo, gli storici dell’arte: “Vicenda così assurda da sembrare una fake news” (Di sabato 25 marzo 2023) La Vicenda della preside di una scuola media della Florida che sarebbe stata costretta a dimettersi a seguito di una lezione sul David di Michelangelo, la cui nudità è stata ritenuta inappropriata e perfino “pornografica” da alcuni genitori, suscita lo sconcerto degli storici dell’arte, che ricordano come nudità e pornografia siano profondamente diverse e parlano di “cortocircuito culturale” e Vicenda tanto “assurda” da sembrare una “fake news”. Hollberg: “Vicenda tanto assurda da sembrare una fake news” “Non riesco a credere che ci sia stata quella reazione sul David, mi sembra una cosa tanto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) Ladella preside di una scuola media della Florida che sarebbe stata costretta a dimettersi a seguito di una lezione suldi, la cui nudità è stata ritenuta inappropriata e perfino “pornografica” da alcuni genitori, suscita lo sconcerto degli, che ricordano come nudità e pornografia siano profondamente diverse e parlano di “cortocircuito culturale” etanto “” dauna “”. Hollberg: “tantodauna” “Non riesco a credere che ci sia stata quella reazione sul, mi sembra una cosa tanto ...

