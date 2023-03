Daniele Scardina: dopo il coma arrivano gli ultimi bollettini medici | Situazione drammatica (Di sabato 25 marzo 2023) Daniele Scardina ha avuto un malore alcune settimane fa mentre si allenava, lo sportivo è andato in coma e ora ci sono novità dai medici. Daniele Scardina ha avuto un malore che lo ha portato in coma e le sue attuali condizioni stanno facendo preoccupare molto i fan. I medici, tuttavia, hanno riscontrato un miglioramento e dagli ultimi bollettini medici sembra ci sia una progressione positiva delle condizioni di Scardina. Gli ammiratori di Daniele Scardina e le persone a lui care si sono prese un grande spavento per il malore che ha colpito lo sportivo. Stiamo parlando del pluripremiato campione di boxe conosciuto anche con lo pseudonimo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023)ha avuto un malore alcune settimane fa mentre si allenava, lo sportivo è andato ine ora ci sono novità daiha avuto un malore che lo ha portato ine le sue attuali condizioni stanno facendo preoccupare molto i fan. I, tuttavia, hanno riscontrato un miglioramento e daglisembra ci sia una progressione positiva delle condizioni di. Gli ammiratori die le persone a lui care si sono prese un grande spavento per il malore che ha colpito lo sportivo. Stiamo parlando del pluripremiato campione di boxe conosciuto anche con lo pseudonimo ...

