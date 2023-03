Dani Alves, traffico di magliette del Barcellona autografate nel carcere dove è detenuto (Di sabato 25 marzo 2023) traffico di magliette originali del Fc Barcelona autografate da Dani Alves. Secondo quanto rivelato dal sito ElCaso.com, nella struttura penitenziaria dove è detenuto il calciatore accusato di violenza sessuale su una ragazza di 23 anni, sono cresciute esponenzialmente le t-shirt sportive che entrano ed escono firmate dall’atleta brasiliano. A gestire il gira è un detenuto che ha il permesso di muoversi all’interno dei vari moduli del carcere perché fa dei servizi nelle aree comuni. E’ lui, secondo quanto riferito da ElCaso.com, a ricevere le magliette da familiari e amici che vengono a fare visita ai detenuti. E sempre lui a portarle ad Alves per riuscire ad avere la firma. Per il “servizio”, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023)dioriginali del Fc Barcelonada. Secondo quanto rivelato dal sito ElCaso.com, nella struttura penitenziariail calciatore accusato di violenza sessuale su una ragazza di 23 anni, sono cresciute esponenzialmente le t-shirt sportive che entrano ed escono firmate dall’atleta brasiliano. A gestire il gira è unche ha il permesso di muoversi all’interno dei vari moduli delperché fa dei servizi nelle aree comuni. E’ lui, secondo quanto riferito da ElCaso.com, a ricevere leda familiari e amici che vengono a fare visita ai detenuti. E sempre lui a portarle adper riuscire ad avere la firma. Per il “servizio”, il ...

