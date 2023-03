Damiano dei Maneskin rivela: “Chris Martin? Ci siamo visti 2 volte, mi ha prestato la sua villa di Malibù ma io non gli presterei manco la Smart (Di sabato 25 marzo 2023) Il frontman dei Maneskin Damiano David “il musicista italiano più famoso del mondo”, come lui stesso si definisce “al netto dei calciatori e di qualche personaggio della moda” ha accettato di essere messo sulla graticola dagli stand-up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, nell’ultima puntata del loro Cachemire Podcast, uscita venerdì 24 marzo 2023. Una puntata speciale, in cui sono stati tanti i temi affrontati: dal periodo scolastico, quando gli insegnanti non vedevano di buon occhio la sua partecipazione ad X-Factor, fino al disagio per l’esibizione in apertura al concerto di Las Vegas dei Rolling Stones: il fandom della band sono esattamente le persone che sotto i nostri post scrivono “Non sarete mai i Rolling Stones!”. Tra gli altri, inedito il racconto dell’incontro dei Maneskin con Chris ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il frontman deiDavid “il musicista italiano più famoso del mondo”, come lui stesso si definisce “al netto dei calciatori e di qualche personaggio della moda” ha accettato di essere messo sulla graticola dagli stand-up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, nell’ultima puntata del loro Cachemire Podcast, uscita venerdì 24 marzo 2023. Una puntata speciale, in cui sono stati tanti i temi affrontati: dal periodo scolastico, quando gli insegnanti non vedevano di buon occhio la sua partecipazione ad X-Factor, fino al disagio per l’esibizione in apertura al concerto di Las Vegas dei Rolling Stones: il fandom della band sono esattamente le persone che sotto i nostri post scrivono “Non sarete mai i Rolling Stones!”. Tra gli altri, inedito il racconto dell’incontro deicon...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elena_bardet1 : Livello culturale della stampa italiana..... Video del idiota,se vi interessa potete vedere qua....… - FQMagazineit : Damiano dei Maneskin rivela: “Chris Martin? Ci siamo visti 2 volte, mi ha prestato la sua villa di Malibù ma io non… - Aver_celo : @rostokkio Come minimo, gli stessi però si sbrodolano per un Damiano dei Måneskin ignudo. Asteroidi in rotta ne abbiamo? - infoitcultura : Damiano dei Maneskin prepara il pesto usando un plug anale e un grinder - DeaDCeLL77 : RT @AndreC198: per non parlare dell’incredibile somiglianza del plug anale con damiano dei maneskin -