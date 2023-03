Damiano dei Maneskin prepara il pesto usando un sex toy: il tutorial virale | VIDEO (Di sabato 25 marzo 2023) A poche ore dal concerto di questa sera al Palaeur di Roma, la seconda data dopo quella di ieri, i Maneskin pubblicano sul proprio profilo TikTok una provocazione che ha come protagonista il frontman Damiano David: in un VIDEO il cantante si improvvisa chef e prepara il pesto alla genovese, parlando in inglese e utilizzando un sex toy. La clip è probabilmente rivolta ai fan stranieri della band, il look è professionale, con cappello da cuoco e grembiule bianco, ma gli attrezzi un po’ meno. Per triturare l’aglio, ad esempio, Damiano utilizza anche un trita-tabacco. “Ho mangiato di peggio”, ammette lui stesso nel filmato. Dopo le tappe in giro per l’Europa (Belgio, Germania e Francia), i Maneskin prima di esibirsi a Roma hanno già suonato a Milano, Bologna e Firenze. ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) A poche ore dal concerto di questa sera al Palaeur di Roma, la seconda data dopo quella di ieri, ipubblicano sul proprio profilo TikTok una provocazione che ha come protagonista il frontmanDavid: in unil cantante si improvvisa chef eilalla genovese, parlando in inglese e utilizzando un sex toy. La clip è probabilmente rivolta ai fan stranieri della band, il look è professionale, con cappello da cuoco e grembiule bianco, ma gli attrezzi un po’ meno. Per triturare l’aglio, ad esempio,utilizza anche un trita-tabacco. “Ho mangiato di peggio”, ammette lui stesso nel filmato. Dopo le tappe in giro per l’Europa (Belgio, Germania e Francia), iprima di esibirsi a Roma hanno già suonato a Milano, Bologna e Firenze. ...

