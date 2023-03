Dalic | «Problemi di forma fisica e infortuni Brozovic? Non solo»

(Di sabato 25 marzo 2023) Nella conferenza stampa prima della gara tra Croazia e Galles, il CT Zlatkoha fatto il punto sullo stato didi alcuni dei suoi giocatori. Tra cui anche MarceloDI– Zlatkotorna sulle difficoltà della Croazia e nondopo i Mondiali. Tra cui anche Marcelo. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Tutti hannodopo i Mondiali, noni giocatori della Croazia. Alcuni sono ancora infortunati, altri non sono ancora nella giusta. Vlasic eper esempio hanno avuto degli, così come Kovacic. Ma dobbiamo dimenticarci di questi, abbiamo una buona squadra e ...

Zlatko Dalic ha spiegato la difficile situazione della Nazionale di calcio della Croazia. Hanno avuto molti problemi fisici e di condizione dopo il Mondiale.